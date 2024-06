Cisterna di Latina, trebbiatrice andata a fuoco: morto agricoltore

Non ce l'ha fatta il lavoratore agricolo rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era a bordo di una trebbiatrice. Il mezzo aveva preso fuoco sabato pomeriggio in un terreno di Cisterna di Latina. Salgono così a cinque le vittime sul lavoro in una settimana nel Lazio, la terza nella provincia pontina. A renderlo noto sono la Cgil di Roma e Lazio e la Cgil di Frosinone e Latina. "Nell'esprimere tutto il nostro cordoglio ribadiamo che occorre fare presto per fermare la strage. Dopo le manifestazioni di solidarietà da parte delle istituzioni, non c'è più tempo da perdere. Si mettano in campo azioni concrete", dice il sindacato.