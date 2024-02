Cinque figli in cinque anni, gravidanze a rischio e aborti spontanei: tutto falso, condannata per truffa all'Inps

Cinque figli in cinque anni, gravidanze a rischio, aborti spontanei.

E, di conseguenza, congedi per maternità, contributi versati, astensioni dal lavoro chieste, certificate, concesse. Peccato che fosse tutta una messa in scena, proprio per intascare soldi non dovuti, architettata da Barbara Ioele, che è stata condannata in primo grado a un anno e otto mesi di carcere per falso e truffa.