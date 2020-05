Cig, sindacati: Conte intervenga su banche e Regioni

I sindacati scrivono una lettera al premier Conte a seguito dei ritardi sugli ammortizzatori sociali per l'emergenza coronavirus. "Serve superare i ritardi riscontrati nell'erogazione dei trattamenti di cassa integrazioni, negli anticipi da parte delle banche, nell'azione delle Regioni in riferimento alla cassa in deroga", scrivono i leader Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.