Un simbolo dell’eccellenza italiana. Pernigotti è stata per oltre 150 anni immagine del cioccolato italiano nel mondo: dal gianduia ai torroni, fino ai cioccolatini racchiusi nella famosa carta dorata. Da qualche giorno però lo storico stabilimento di Novi Ligure (Alessandria) ha chiuso i battenti, con oltre cento persone lasciate per strada. Il motivo: la delocalizzazione decisa dal gruppo turco Toskoz, che ha acquistato Pernigotti nel 2013. Le telecamere di Mattino Cinque sono andate proprio a Novi Ligure per capire l’umore dei lavoratori: “Trent’anni di lavoro e poi lasciati a casa”, “Coloro che hanno comprato l’azienda si sono rivelati degli incompetenti”, “Ci hanno trattato come delle mer...”, sono solo alcune delle testimonianze degli ormai ex-dipendenti dello stabilimento, che oggi non vedono futuro.