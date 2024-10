Chioggia (Venezia), si laurea in violino e organizza un concerto a sorpresa per "risarcire" i vicini

Prima il 110 e lode e la menzione speciale della commissione del Conservatorio Tomadini di Udine, poi il concerto... a casa. Così Riccardo Penzo, di Chioggia (Venezia), appena conseguita la laurea magistrale in violino non ha perso tempo e, di nuovo a casa, ha improvvisato un concerto per i suoi vicini, gradita sorpresa che ha coinvolto tutto il quartiere. Il giovane musicista, infatti, ha sentito il bisogno così di "sdebitarsi" con gli altri condomini che per sette anni hanno "sopportato" lo studio dello strumento, esibendosi in successi da "Imagine" di John Lennon alla Sonata n° 1 di Bach e Morricone, direttamente dal terrazzo condominiale. Live apprezzato da residenti e turisti. "Un regalo che non dimenticherò mai", ha commentato a fine esibizione Penzo.