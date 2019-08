Chioggia, denunciato per razzismo l'ex gestore della spiaggia "fascista"

Gianni Scarpa, l'ex gestore della spiaggia "fascista" di Playa Punta Canna a Sottomarina di Chioggia (Venezia), finisce nuovamente nei guai. I carabinieri lo hanno infatti denunciato alla Procura per violenza privata aggravata da finalità di discriminazione razziale, ingiuria e apologia del fascismo. Due anni fa venne iscritto nel registro degli indagati per apologia di fascismo, per cartelli in spiaggia con le foto e gli slogan di Mussolini.