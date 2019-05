Chieti, alpinista ferito in un canyon: salvato dopo 24 ore di lavoro

Dopo 24 ore di intervento un escursionista che era rimasto ferito nella forra (un canyon percorso dall'acqua) dell'Avello (Chieti), nel parco nazionale della Majella, è stato portato in salvo. Per portarlo via sono stati necessari 70 esperti del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Il lavoro è stato reso difficoltoso dal maltempo. Il canyon era profondo 400 metri.