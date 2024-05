Chico Forti trasferito a Verona, ha già lasciato il carcere di Rebibbia

Chico Forti arriverà oggi nel carcere di Verona, dopo aver passato la notte nella casa circondariale di Rebibbia, Nuovo Complesso, in una cella del Reparto G8.

Il 65enne trentino, rientrato in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida, è in viaggio a bordo di un mezzo della polizia penitenziaria e ha lasciato l'istituto romano da qualche ora.