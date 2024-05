Chico Forti, il fratello del 42enne che fu trovato morto in spiaggia a Miami: "Felice che abbia rivisto la madre"

Nella lettera alla madre del 65enne, mostrata in esclusiva a "Quarto Grado", Bradley Pike, fratello di Dale, si rivolge alla 96enne: "Mi auguro di poter piangere insieme le vite sprecate"

“Quarto Grado” ha mostrato in esclusiva una lettera inviata da Bradley Pike, il fratello di Dale Pike, l'uomo che secondo la giustizia americana è stato ucciso da Chico Forti, alla madre del 65enne, rientrato in Italia dopo 24 anni di carcere negli Stati Uniti. Nella missiva l'uomo esprime solidarietà alla famiglia Forti, in particolare alla donna 96enne che pochi giorni fa a Trento ha incontrato il figlio, attualmente detenuto nel carcere di Verona. "Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi ventisei anni", scrive Bradley Pike.

Nel messaggio, il secondo dopo quello inviato al governatore della Florida, Pike auspica di poter incontrare presto la madre di Chico Forti: "Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate, pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta". Infine, aggiunge: "Si rassereni ora e si goda la prossimità di Chico, sperando che un giorno riusciate a sedervi a tavola insieme a tutti i vostri cari e guardare negli occhi i vostri figli, lavorando e pregando affinché possano vivere in un mondo più giusto”.