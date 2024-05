Chico Forti è rientrato in Italia: atterrato a Pratica di Mare, poi sarà trasferito in carcere

L'aereo con a bordo l'uomo è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare: sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure. Forti è stato condannato all'ergastolo per un omicidio avvenuto nel 1998 a Miami. La famiglia: "Decisivo l'intervento del governo Meloni".

Tgcom24

Leggi Anche In Italia Chico Forti potrebbe avere la libertà vigilata

Al carcere di Verona è atteso Papa Francesco, per la sua visita già annunciata. Il carcere di Trento non sarebbe finora stata ritenuta una struttura idonea per la collocazione di Forti, in quanto non è una casa circondariale.

Legale: "Soddisfatti per suo rientro in Italia" "Apprendiamo con soddisfazione del rientro in Italia di Chico Forti, è una buona notizia". Lo ha sottolineato l'avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l'iter per il ritorno dagli Usa del 65enne. "Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa. Con Forti ci siamo sentiti l'ultima volta lunedì, era un po' ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso", ha concluso Delle Vedove.

La famiglia: "Intervento Meloni ha accelerato iter rientro in Italia" I familiari di Forti mantengono, per ora, il massimo riserbo. Il loro auspicio comunque, come riportato dall'agenzia Ansa, è che "questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere". Fanno anche presente che "l'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un'accelerata all'iter".