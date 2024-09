Chiavari (Genova), nipote uccide la nonna e poi confessa

Davanti alla caserma dei carabinieri sono accorsi la madre del ragazzo con il nuovo compagno e la sorella, incredula per quanto successo. "Un ragazzo schivo - ha raccontato una vicina dello stabile teatro del delitto - un po' strano. La nonna è una brava persona da alcuni anni affetta da Alzheimer". Vicino al portone, con la strada bloccata dai carabinieri alla ricerca dell'arma del delitto, che il giovane dice di aver buttato dalla finestra, un uomo ricorda che i carabinieri erano già intervenuti altre volte per violenti lite tra nonna e nipote, particolare questo non confermato dagli inquirenti.