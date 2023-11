Chiavari, crolla pavimento in una scuola materna: 75 bambini evacuati

La voragine nella struttura in provincia di Genova si è aperta esattamente sotto i grembiuli e gli zainetti appesi alla parete mentre erano in corso le lezioni. Alunni e maestre tutti incolumi

Per fortuna il crollo è avvenuto mentre i 75 bambini, gestiti da una associazione privata, si trovavano nelle aule didattiche. Maestre e alunni sono stati fatti evacuare per permettere ai tecnici di verificare la sicurezza dell'edificio.

Tragedia sfiorata questa mattina a Chiavari, in provincia di Genova, quando una voragine si è aperta nel pavimento del corridoio della scuola materna di via Delpino.

La voragine - Nel corridoio, esattamente sotto i grembiuli e gli zainetti appesi alla parete, si è aperto un buco di 12 metri quadrati circa, non erano ancora le 8.30. Proprio lì, al momento del crollo, c'erano una decina di alunni, tutti incolumi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari, che hanno transennato la voragine. Mentre il sindaco Federico Messuti si è attivato per trovare una collocazione ai bambini visto che l'intera struttura sarà ispezionata nei prossimi giorni per capire le cause del cedimento strutturale.

"I bambini prima di tutto" - A condividere la foto, e la notizia, è stato Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle, non sena polemica: "Questa mattina - scrive su Facebook -, a Chiavari, in un asilo si è aperta una voragine di due metri poco dopo l’entrata a scuola. I bimbi, settantacinque, sono stati evacuati. Per fortuna nessuno si è fatto male ma per l’ennesima volta ci si dovrebbe interrogare sulle reali priorità. Non è nemmeno ipotizzabile che succeda una cosa del genere in un luogo nel quale, si presume, i bambini siano al sicuro. Non è possibile!".