Chiara Ferragni, anche il marchio Pigna interrompe la collaborazione per gli articoli di cartoleria

La collaborazione

Il provvedimento si riferisce alla maxi-sanzione dell’Antitrust per la vicenda del pandoro Balocco, per la quale Ferragni è ora indagata, insieme al suo manager Fabio Maria Damato dalla procura di Milano con l’accusa di truffa aggravata. Con Pigna l’influencer aveva promosso in particolare una serie di prodotti sponsorizzati di cancelleria per la scuola e l’ufficio. "Una collezione genderless e ageless pensata per un back to work e back to school all’insegna del colore e del buon umore", si leggeva nel testo che promuoveva la collezione: "la giusta carica per affrontare il rientro".