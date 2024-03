Chi è Maria Carmen Lorusso, la protagonista dell'inchiesta di Bari

Chi è Maria Carmen Lorusso

La 38enne Lorusso è sposata con l’ex consigliere regionale della Puglia Giacomo Olivieri, 63 anni eletto con Forza Italia e poi passato al centrosinistra con un suo movimento. Il padre è l’oncologo Vito, arrestato a luglio con l’accusa di concussione e peculato per aver chiesto soldi ai suoi pazienti al fine di velocizzare liste d’attesa e promettere visite e ricoveri che in realtà erano gratuiti.



Quella tra Maria Carmen Lorusso e Giacomo Olivieri è una storia d’amore che nasce come un cliché: lei giovane e bella praticante nello studio legale di Olivieri diventa poi sua assistente. I due sono prima colleghi e, dopo il divorzio di lui, sono marito e moglie. Dal 27 febbraio scorso condividono un presente oscuro agli arresti per un presunto scambio elettorale politico-mafioso. Olivieri in carcere a Brindisi, Lorusso ai domiciliari. Stando all’operazione della Dda “Codice Interno” che ha portato a 130 arresti, sembra che lui acquistasse voti dai clan anche per lei.

Nel 2021 il cambio di casacca: Maria Carmen Lorusso, per gli amici Mary, presentava la sua adesione al gruppo Sud al Centro passando con una giravolta dal centrodestra della lista "Di Rella Sindaco" alla maggioranza di centrosinistra. Una scelta così annunciata: "Eletta con 900 voti nella precedente competizione elettorale si è sempre distinta per le sue variegate doti morali e professionali. Valente avvocato in diritto civile ed ambientale, giornalista pubblicista ed autrice di libri si è distinta come organizzatrice di importanti congressi medici e in qualità di Presidente del Nucleo di Controllo strategico dei dirigenti della città Metropolitana di Bari".

Attivissima nella vita mondana di Bari, sui social il racconto di se stessa con storie di feste tutte paillettes e foto della dolce vita di coppia tra aperitivi negli esclusivi club di tennis o di vela e vacanze vip. D’estate a Capri o nella villa con piscina a Rosa Marina sulla spiaggia di Ostuni. D'inverno in montagna sulle piste da sci con una bottiglia di champagne pronta.







Una vita tra politica, lusso e il mito dell’uomo perfetto da sposare. Nel 2019 pubblica un libro di 88 pagine intitolato “Lo spread dell’amore” in cui definisce la formula per valutare gli uomini da accalappiare in base ad aspetto fisico, conto in banca e proprietà. Nella prefazione scrive di "un manuale di istruzioni che ci vorrebbe per ogni cosa…soprattutto per l’Amore”, scritto con la A maiuscola. “Dedicato alle ragazze tra i venti e i trent’anni che sono alla ricerca del principe azzurro, alle tante single tra i quaranta e i cinquant'anni, alle mogli che non vogliono perdere i mariti o che sono alla continua ricerca di un modo per non perderli, alle amanti che continuamente si domandano se stiano facendo la cosa giusta, infine alle ex mogli che vorrebbero darsi pace e iniziare una nuova vita”. Il lieto fine però sembra ancora da scrivere.