Chat antisemite, si autosospende Paolo Signorelli: capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida

Paolo Signorelli "mi ha comunicato la sua volontà di rimettere l'incarico di capo ufficio stampa con effetto immediato, in attesa di chiarire le affermazioni riportate dal quotidiano La Repubblica e delle quali ovviamente non ero a conoscenza", ha commentato Francesco Lollobrigida. "Per come ho conosciuto Paolo Signorelli in questi due anni, sono certo sia distante anni luce da quanto riportato nella conversazione e confido possa smentirla al più presto".