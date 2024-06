Padre di Cesena ritrova la figlia in Polonia: era scomparsa nel 2021

L'ultimo inseguimento è avvenuto dopo quasi un mese di appostamento con un investigatore privato. "Mia figlia usciva di casa per stare in chiesa e ci rimaneva 5-6 ore al giorno, poi tornava a casa. Non aveva una scuola o amici, non ha mai avuto contatti con italiani". Decisiva una lettera di "un misterioso angelo custode, una persona che mi ha inviato una lettera con posta prioritaria in cui era indicata la posizione esatta di mia figlia. Non abbiamo la più pallida idea di chi sia, forse qualche persona all'interno della Caritas o qualche personalità ecclesiastica".