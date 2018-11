Cellino San Marco, 80enne esce di casa e incendia lʼauto della vicina

E' uscito di casa con in mano un sacco nero di plastica come quelli per la raccolta dei rifiuti. Ma l'uomo, un anziano di 80 anni, non voleva gettare l'immondizia, bensì dare fuoco all'auto dei vicini di casa. E' accaduto a Cellino San Marco, vicino a Brindisi. Il pensionato ha atteso che i vicini uscissero a cena e ha agito col favore del buio.

Come mostrano le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, l'ottantenne è uscito di casa in ciabatte e tuta da imbianchino. Nel sacco nero, che teneva in mano, c'era una tanica di plastica piena di liquido infiammabile, che l'uomo ha versato sull'auto dei vicini. Poi ha appiccato il fuoco.



In breve, il rogo ha distrutto la macchina e danneggiato la facciata della casa e il portone d'ingresso della famiglia presa di mira dal pensionato. Le immagini però, visionate dai carabinieri, hanno incastrato il piromane che è stato denunciato per danneggiamenti. Ancora non è chiaro quale sia stato il movente del gesto.