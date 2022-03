Cei: "Troppi morti sul lavoro, il capitale umano è l'unica vera ricchezza"

I tanti, troppi, morti sul lavoro ce lo ricordano ogni giorno". Così la Conferenza episcopale italiana, sottolineando come sia "in discussione il valore dell'umano, l'unico capitale che sia vera ricchezza".

"Lavoratori sfruttati e irregolari sono i nuovi poveri"

Nel messaggio per il Primo maggio, i vescovi pongono la loro attenzione su "quanti sono impegnati in lavori irregolari o svolti in condizioni non dignitose, a causa di sfruttamento, discriminazioni, caporalato, mancati diritti, ineguaglianze. Il grido di questi nuovi poveri sale da un ampio scenario di umanità dove sussiste una violenza di natura economica, psicologica e fisica in cui le vittime sono soprattutto gli immigrati, lavoratori invisibili e privi di tutele, e le donne".

"In tutte queste situazioni - sottolineano i vescovi - non solo il lavoro non è libero, né creativo, partecipativo e solidale, ma la persona vive nel costante rischio di vedere minata irrimediabilmente la sua salute e messa in pericolo la sua stessa esistenza".

"Donne ostaggio di un sistema che disincentiva la maternità"

La Conferenza episcopale italiana accende quindi un faro sulla discriminazione che vivono "le donne, ostaggio di un sistema che disincentiva la maternità e 'punisce' la gravidanza col licenziamento. È ancora insufficiente e inadeguata la promozione della donna nell'ambito professionale", scrive la Cei.

