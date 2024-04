Cefalù, sfruttavano insegnanti e personale Ata: ordinanza per cinque

Avrebbero fatto lavorare i propri dipendenti, insegnanti e personale Ata, in difformità e in misura sproporzionata al contratto nazionale di lavoro, e anche a titolo gratuito facendo loro restituire la retribuzione perché obbligati con minacce oppure perché costretti dalla necessità di ottenere i punteggi per le graduatorie pubbliche o per bisogno connesso alla crisi economica e occupazionale.

Per questo i carabinieri della Compagnia di Cefalù (Palermo) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, amministratori e gestori di una cooperativa che si occupa di istruzione secondaria, accusate, a vario titolo, di estorsione e sfruttamento del lavoro.