Cede cresta di neve, scialpinista italiano muore in Francia

Un 52enne di Verzuolo (Cuneo), Paolo Roasio, è morto in un incidente in montagna avvenuto sabato pomeriggio in Francia a Larche, sulle Alpi dell'Alta Provenza.

L'uomo era in compagnia di alcuni amici, impegnato in un'escursione scialpinistica verso laTête de Fer, a circa 2mila metri di quota, quando una cresta di neve ha ceduto di colpo sotto i suoi piedi e l'ha fatto cadere lungo un pendio ripido, senza lasciargli scampo. Immediati i soccorsi dei compagni di escursione e l'allarme alle unità di soccorso francesi. A nulla però sono valsi i tentativi di salvargli la vita.