Cecchettin, Turetta diceva a Giulia: "Stai con me e non con le amiche"

Filippo Turetta avrebbe cercato di allontanare Giulia Cecchettin anche dalle sue amiche, oltre che dalla famiglia, perché era "geloso e possessivo".

Il giovane avrebbe insistito in tal senso con la 22enne anche dopo la fine della loro relazione. Per questo nelle ultime settimane precedenti l'omicidio Giulia, in seguito ad atteggiamenti e comportamenti del suo ex, aveva manifestato una crescente "ansia" e "paura" secondo quanto emerge da messaggi e audio raccolti dai legali della famiglia di lei.