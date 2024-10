Cecchettin, il legale: "Certificate le accuse, niente attenuanti a Filippo Turetta"

Giovanni Caruso, che è invece il difensore di Filippo Turetta, ha detto di prevedere una "commisurazione della pena della giusta severità" anche se, spiega Caruso, "che i processi per reati come i femminicidi vengano definiti con l'ergastolo è abbastanza frequente". Il faccia a faccia di venerdì con i giudici era una condotta che il legale aveva stabilito con Turetta, una condizione per garantirne il proseguimento della difesa. Così come l'idea di scrivere di suo pugno il memoriale di 80 pagine depositato nella stessa giornata. "E' stato un adempimento molto duro, sofferto, per tutti - aggiunge il legale - ma era un passaggio che ho ritenuto doveroso, che andava fatto e sul quale ho insistito". Quali erano - si chiede poi Caruso - "le possibilità per metterlo in buona luce? Non esistono". Per questo, secondo il legale, "è inevitabile possa arrivare una pena pesante, auspico sia una pena di giustizia".