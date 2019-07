Cc ucciso, carabinieri: Cerciello Rega aveva dimenticato l'arma

"Cerciello aveva dimenticato l'arma, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di reagire". Lo dicono i carabinieri in conferenza stampa sul caso del vicebrigadiere ucciso alcuni giorni fa a Roma. "Non c'è stato tempo di reagire, Andrea Varriale, il collega del carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega, non poteva sparare ad un soggetto in fuga, altrimenti sarebbe stato indagato per un reato grave".