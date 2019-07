TURISTI FERMATI PER OMICIDIO IN CONCORSO 27 luglio 2019 00:29 Cc ucciso a Roma, gip convalida il fermo dei due americani Nonostante il 18enne e il 19enne abbiano confessato, restano dubbi sulla ricostruzione di quanto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì

Restano in carcere Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani fermati per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il gip ha infatti convalidato il fermo dei due americani per tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso. Nella loro stanza di albergo sono stati trovati abiti sporchi di sangue e l'arma del delitto. Nonostante i due abbiano confessato, restano dubbi sulla ricostruzione degli avvenimenti.

L'accoltellatore fa uso di psicofarmaci - Dall'inchiesta è emerso che Finnegan Lee fa uso di psicofarmaci. Nella stanza di albergo dove alloggiava, gli inquirenti hanno rinvenuto un flacone di Xanax, un potente ansiolitico. Chi indaga non esclude che i due statunitensi avessero assunto alcolici prima di incontrare i due carabinieri in borghese la notte tra il 25 e 26 luglio.



La famiglia di Elder Finnegan Lee: "Non abbiamo ancora parlato con nostro figlio, siamo scioccati" - "Siamo scioccati. Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del brigadiere Cerciello Rega". Lo afferma la famiglia di Finnegan Lee Elder in un comunicato pubblicato da Abc. "Non abbiamo informazioni indipendenti sull'accaduto, non siamo stati in grado di avere comunicazioni con nostro figlio. Chiediamo il rispetto della nostra privacy durante questo momento difficile. I nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".