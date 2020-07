Cc arrestati a Piacenza, Dda Milano: "Esclusi legami con 'ndrangheta"

I sei carabinieri della caserma Levante arrestati a Piacenza non hanno nessun legame con la 'ndrangheta. Dagli accertamenti della Dda di Milano, alla quale sono stati trasmessi per competenza gli atti sui rifornimenti di hashish e marijuana nel Milanese, non risulta ci sia alcun contatto con le 'ndrine della Locride. Anche il deposito di Gaggiano, dove avvenivano gli approvvigionamenti delle droghe leggere, non risulta gestito dalla criminalità organizzata.