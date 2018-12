Catania, uccide la ex moglie in strada e poi si suicida: morto in ospedale

Una 58enne, Sara Parisi, è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre, nel Catanese. L'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna. A sparare è stato l'ex marito, dal quale era separata da anni, che poi avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma. L'uomo, soccorso e trasferito in elicottero in gravi condizioni in un ospedale di Catania, è morto poco dopo.