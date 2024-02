Catania, ordinavano il pane per comprare cocaina: 9 arresti

Nove persone sono state arrestate nel corso di un'operazione condotta da oltre cento carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, hanno eseguito nelle province del capoluogo etneo e di Reggio Calabria.

Le persone sono accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti. Per otto indagati il gip ha disposto la custodia in carcere e per uno gli arresti domiciliari. La cessione della droga avveniva sia in maniera "itinerante", con gli "ordini" stabiliti telefonicamente e consegnati, o addirittura lasciati, in luoghi concordati, un vero e proprio "take away" della cocaina, sia nelle abitazioni dei pusher, dove si realizzava la compravendita e la consumazione dello stupefacente Uno degli spacciatori, che è un panettiere, avrebbe utilizzato il suo forno quale "copertura" e "base logistica" per l'attivita' illecita.