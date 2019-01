Catania, proposta di nozze all'aeroporto finisce male: lei dice di no e scappa

Non è riuscito a spiccare il volo quel palloncino rosso con il quale voleva far decollare la sua storia d'amore: ha atteso la fidanzata agli arrivi dell'aeroporto di Catania per farle la fatidica proposta di matrimonio. Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli: aveva comprato l'anello, studiato le parole giuste e persino convinto i gestori della pagina Facebook di Fontanarossa a pubblicare un post di supporto. Tutto inutile: quando lui si è inginocchiato e tra gli occhi dei curiosi le ha chiesto di sposarlo, lei ha rifiutato l'offerta senza mezzi termini ed è letteralmente scappata, lasciando di stucco fidanzato e astanti.

A testimoniare la triste conclusione dell'episodio è stato appunto l'account Facebook "Aeroporto di Catania - Sicilia", letteralmente inondato di commenti (alcuni anche offensivi nei confronti dello sfortunato Romeo). Come scrivono alcuni commentatori del post, un ruolo significativo lo avrebbe avuto anche la madre della ragazza: l'avrebbe trascinata via dal luogo della dichiarazione per poi scagliarsi aspramente contro il ragazzo.



Per fortuna, sono stati altrettanto numerosi i commenti social di incoraggiamento e solidarietà, come questo: "Amico mio, chiunque tu sia, hai avuto un coraggio estremo ed è solo da lodare tutto ciò. Se andrà, bene...sarà andata. ...causa suocera a parte... Se non andrà, amen. È lei che non meritava te".