Maltempo a Catania, barista-eroina salva uomo in scooter dalla furia dell'acqua: "Dovevo aiutarlo"

A Catania la forza dell'acqua ha trascinato per le vie una moto e il suo proprietario, messo in salvo da Angela, 28 anni, barista nigeriana della via Etnea, come attestano diversi video che girano sui social, uno dei quali pubblicato dal consigliere comunale Damien Bonaccorsi. "L'ho visto e ho capito che dovevo aiutarlo", ha raccontato poco dopo la giovane. Il sindaco Enrico Trantino l'ha chiamata per ringraziarla. "Da Angela abbiamo avuto una bella lezione di solidarietà", ha scritto su Facebook il primo cittadino.