Catania, inchiesta su rimpatrio orfani ucraini: tutrice indagata

La polizia postale di Catania ha eseguito delle perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla procura sul rimpatrio in Ucraina, contro la loro volontà, di minorenni che erano in affido a famiglie siciliane.

Il decreto è stato eseguito nei confronti della tutrice di alcuni bambini, Yulia Donnichenko, indagata per violenza privata e minacce, aggravati secondo l'accusa dal fatto di essere stati commessi in danno di minorenni orfani e con abuso dei poteri connessi alla funzione di tutrice. La donna è anche indagata per estorsione e tentata estorsione: secondo l'accusa avrebbe chiesto dei soldi a famiglie italiane per agevolare l'arrivo di ragazzi ucraini in Italia o per la loro adozione.