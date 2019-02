Catania, incendio in un appartamento: molte persone messe in salvo

Un appartamento è andato a fuoco al settimo piano di un palazzo a Catania e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo alcune persone che si erano rifugiate sui balconi. I condomini erano fuggiti all'esterno delle loro abitazioni per sottrarsi al denso fumo sviluppatosi dalle fiamme nei locali. I pompieri sono arrivati con autobotti, autoscala e carro logistico. Finora non ci sono notizie di feriti.