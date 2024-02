Giarre (Catania), lancia un cucciolo di cane oltre la recinzione di una caserma dei carabinieri

Per liberarsi di un cucciolo di cane, lasciandolo nella caserma dei Carabinieri di Giarre (Catania), lo ha lanciato in aria per fargli "superare" la recinzione metallica, alta circa tre metri, messa a protezione della struttura.

Poi ha tentato di scavalcare la recinzione, ma all'arrivo di un militare dell'Arma è fuggito. Protagonista dell'accaduto un pregiudicato di 49 anni che è stato identificato e denunciato per maltrattamento di animali e per tentato ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato.