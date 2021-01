Catania: a un anno dal crollo di via Castromarino, 14 famiglie sono ancora senza casa

E' passato quasi un anno dal crollo che nel centro storico di Catania ha costretto ben 14 famiglie a lasciare la propria abitazione e ancora oggi queste persone sono senza una casa. "Striscia la Notizia" dà voce agli abitanti di via Castromarino, coinvolti nel cedimento: "Nessuna promessa è stata mantenuta", affermano ai microfoni del tg satirico. Non solo non è stata data loro un'abitazione alternativa e nessuno ha ancora pagato le fatture degli alberghi che li ha ospitati durante una prima fase dell'emergenza, ma i loro effetti personali sono ancora tutti nelle case che sono finite sotto sequestro.