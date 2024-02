Catania, 13enne stuprata dal branco: restano in carcere altri tre indagati, un quarto ai domiciliari

Per tre di loro il giudice ha confermato la custodia in carcere. Il quarto indagato resta agli arresti domiciliari , ma con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico .

La misura accoglie in toto le richieste del procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita e della sostituta Anna Trinchillo.

Diventano così sei le persone in carcere per la violenza sessuale ai danni della 13enne. Lunedì il gip per i minorenni aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare per tre ragazzi.