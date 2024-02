"Castello delle Cerimonie", dopo la confisca arriva una pioggia di disdette 

"Il Castello delle Cerimonie", dopo la confisca, sta subendo una pioggia di disdette di prenotazioni da parte delle coppie di sposi che da qui all'estate sognavano di festeggiare nel famoso Grand Hotel "La Sonrisa" di Sant'Antonio Abate le proprie nozze.

Il danno economico è notevole non solo per i clienti che hanno fatto già partire gli inviti verso parenti e amici. Ma soprattutto per i circa 200 dipendenti, tra fissi e stagionali, sempre più preoccupati per il proprio futuro proprio per il consistente indotto che ruota intorno alle cerimonie principesche che organizza la struttura.