Castellanza (Varese), celebra il 25 aprile poi muore d'infarto: la sindaca Mirella Cerini trovata senza vita in municipio

Indossava ancora la fascia tricolore quando è stata trovata morta nel palazzo del Municipio di cui era sindaca, a Castellanza, in provincia di Varese: Mirella Cerini aveva solo 50 anni e poco prima aveva partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile.

Tgcom24

Ai suoi assessori, al termine della cerimonia per la Festa della Liberazione, ha detto di voler salire in ufficio per bere qualcosa di caldo non sentendosi molto bene. È entrata nel palazzo municipale e lì è morta, sola. La città è sotto choc: Cerini era al suo secondo mandato da sindaca ed era molto stimata anche dagli avversari politici. Di professione era un'architetta e aveva lavorato in Comune a Milano alla direzione centrale casa e demanio prima di candidarsi a Castellanza a capo di una lista civica vicina al centrosinistra.

Solo pochi mesi fa, Castellanza aveva perso anche Fabrizio Farisoglio, sindaco dal 2006 al 2016, venuto a mancare a soli 62 anni dopo una breve malattia.