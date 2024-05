Casteldaccia (Palermo), i cinque operai morti a non sarebbero dovuti scendere nelle fognature | Un superstite: "È successo qualcosa di imprevisto"

Uil: "Basta morti e lacrime di coccodrillo"

"Basta morti sul lavoro. Basta lacrime di coccodrillo. Siamo qui davanti alla Prefettura per chiedere interventi reali e veri come l'istituzione del tavolo permanete sulla Salute. Ma anche che il governo regionale metta in campo ogni iniziativa utile per aumentare la pianta organica degli ispettori, indispensabili per garantire che i datori di lavoro attuino tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza". Lo ha affermato la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, presente al sit in a Palermo. "Devono essere sanzionate - ha aggiunto - le aziende che non rispettano le leggi in materia di sicurezza ed necessaria più formazione per tutti i lavoratori. La cultura della prevenzione è fondamentale e deve partire già dalle scuole".