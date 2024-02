Caso Yara, Cassazione: no a nuovi accertamenti sui reperti | Il legale di Bossetti: "Il potere vince sempre"

Il legale di Bossetti: "In quei reperti la conferma che Massimo è innocente"

"Al netto della lettura delle motivazioni per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre", ha detto Claudio Salvagni, uno degli avvocati di Massimo Bossetti. "Se sul mio assistito possono esserci ancora colpevolisti e innocentisti magari al 50 e 50, al 100% si può affermare che in quei reperti c'è qualcosa che noi non possiamo accertare: c'è la risposta che Massimo è innocente. Quei reperti sono sempre stati intoccabili e il perché è ormai evidente", ha concluso.