"Zona Bianca" ha trasmesso in esclusiva le immagini che riprendono Moussa Sangare, ora in carcere, poco dopo l'omicidio di Sharon Verzeni. È l'1.12 di notte e l'uomo viene immortalato dalle telecamere in via XXV Aprile, a Chignolo d'Isola, paese vicino a Terno d'Isola, il luogo in cui è stata uccisa la 33enne. Queste immagini sono state fondamentali per le indagini.