Caso Pozzolo, tracce di polvere da sparo sulle mani e sugli abiti

Le ricostruzioni di Campana e di Morello

L'esito dell'esame dello stub su Pozzolo è stato anticipato da "Repubblica". Alcuni testimoni avrebbero detto che il deputato era molto vicino all'arma al momento in cui è partito lo sparo e tre di loro hanno affermato di averlo visto con il revolver tra le mani. La sera dello sparo accanto al deputato c'era il caposcorta di Delmastro. Sia Campana sia Morello, interrogati in Procura a Biella, hanno affermato che la responsabilità dello sparo sia di Pozzolo. Secondo suocero e genero era il parlamentare a maneggiare la pistola anche se, hanno detto, "non sembrava esperto nell'usarla".