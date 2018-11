Caso Orlandi, medico legale: ossa Nunziatura forse donna 25-35 anni

Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 anni i resti trovati nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, direttore della Medicina Legale dell'università di Tor Vergata, presente in qualità di perito nominato dal Vaticano per il caso Emanuela Orlandi. "Non posso confermare l'età o il sesso prima di avere i risultati dei test di laboratorio - spiega Arcudi - ma la prima impressione è che non si tratti di una adolescente".