Lettera dalla prigione 8 maggio 2019 13:47 Caso Noventa, Freddy Sorgato dal carcere: "Isabella è viva" Il colpo di scena dellʼex fidanzato della donna scomparsa tre anni fa da Noventa Padovana. Lʼuomo sconta 30 anni in appello per omicidio, in attesa della Cassazione

"Isabella è viva, non è morta, è scappata". Rompe il silenzio e ritratta Freddy Sorgato, condannato in appello a 30 anni per l'omicidio di Isabella Noventa a Noventa Padovana (Padova), con una lettera scritta in stampatello e inviata dal carcere alla redazione de Il Gazzettino di Venezia. Il dietrofront dell'ex fidanzato della 54enne segretaria padovana, scomparsa tre anni fa, arriva mentre l'uomo con la sorella Debora (anche lei in secondo grado condannata a 30 anni) e la tabaccaia Manuela Cacco (16 anni in appello) sono in attesa della fissazione della discussione in Cassazione.

Il corpo di Isabella Noventa, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, non è mai stato trovato. E ora Freddy Sorgato rivela il perché: "In realtà lei non è morta, è viva ed è scappata da qualche parte per sfuggire ai tanti debiti contratti dalla sua famiglia".



Nella lettera al giornale il ballerino padovano continua così a proclamarsi innocente e vittima della giustizia. Intanto la sua villa di Noventa Padovana è all'asta e il denaro della vendita andrà alla famiglia di Isabella.