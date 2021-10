Caso Morisi, le dichiarazioni dei due ragazzi: "Se saremo in tribunale dirò tutta la verità"

"Se saremo in tribunale dirò tutta la verità", così uno dei due ragazzi coinvolti nella serata a base di "sesso e droga" organizzata da Luca Morisi, l'ex direttore della comunicazione social della Lega. "Dritto e Rovescio" raggiunge al telefono entrambi e uno dei due ribadisce più volte l'estraneità ai fatti nonostante la presenza in casa di Morisi. "Io non c'entro nulla, capito? Quello che hanno fatto, lo hanno fatto quel ragazzino e lui. Io non ho dato nessuna dichiarazione, niente", sottolinea il giovane.

Il giornalista del programma di Rete 4 riporta alcune dichiaranzioni dell'altro ragazzo invitato alla serata. Secondo il giovane che avrebbe assunto sostanze stupefacenti, dopo essersi sentito male avrebbe provato ad andare via, ma Morisi e l'altro amico lo avrebbero bloccato. "No, non è andata così. Per niente… non è stato così. Le sostanze le hanno usate loro, non so chi le ha date a chi, non so assolutamente niente", replica invece l'altro. "Non lo so, perché è andato fuori di testa perché ha usato quella sostanza - continua - ma non so null’altro, perché non conosco quella sostanza, non conosco niente", conclude.

"Dritto e Rovescio" ha poi chiamato l'altro ragazzo, quello tra i due che avrebbe contattato i carabinieri dopo che si sarebbe sentito male, dopo aver assunto sostanze stupefancenti. "Io non sto bene, sto in ospedale", fa sapere il giovane al giornalista del programma di Rete 4. "Ma tu hai chiamato i carabinieri perché ti eri sentito male o c'erano stati problemi di soldi?", chiede il giornalista. "Anche questo", risponde il ragazzo che poi interrompe bruscamente la conversazione.