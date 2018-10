Caso Cucchi, il pm: "Vicenda piena di falsi e inquinamento prove"

"Questa storia è costellata di falsi, da dopo il pestaggio e proseguita in maniera ossessiva anche dopo la morte di Cucchi". A dirlo è il pm Giovanni Musarò, in apertura di udienza del processo a carico di 5 carabinieri per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. "C'è stata un'attività di inquinamento probatorio che ha indirizzato in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio".