Caso Cospito, Andrea Delmastro a giudizio per rivelazione del segreto d'ufficio

Perché Delmastro è sotto processo

Il sottosegretario alla Giustizia è sotto accusa per aver rivelato a un collega di partito, il parlamentare Giovanni Donzelli, il contenuto di un rapporto di polizia penitenziaria sui dialoghi in carcere tra l'anarchico e alcuni boss mafiosi detenuti con lui in regime di 41 bis. A querelare Delmastro e Donzelli era stato il parlamentare del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, dopo l'intervento del deputato di Fratelli d'Italia, alla Camera, in cui spiegava perché Alfredo Cospito sarebbe dovuto rimanere in regime di 41 bis (decisione che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato per "collegamenti con l'esterno").