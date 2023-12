Caserta, accoltella compagna di scuola dopo una lite: arrestata 17enne

Una 17enne è stata arrestata a Caserta per tentato omicidio : la ragazza, che diventerà maggiorenne tra pochi giorni, avrebbe accoltellato una 18enne in seguito ad una lite avvenuta all'interno dell' istituto superiore Buonarroti .

Tgcom24

In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i medici del 118, che hanno portato la 18enne in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Anche la 17enne ha riportato delle ferite. I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno raccolto testimonianze ricostruendo il fatto, e hanno quindi arrestato la minore.