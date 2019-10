Caserta , scende dall'auto in panne: donna travolta e uccisa

Una 33enne, Angela Maria Saggiomo, è stata travolta e uccisa a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, dopo essere uscita dalla sua auto che era rimasta in panne. La donna, che si trovava sulla corsia opposta a quella in cui era ferma l'auto (forse perché stava cercando di attraversare la strada), è stata centrata in pieno da un'auto. Il conducente della vettura è risultato negativo ai test per alcol e droga.