Caserta, rogo in casa: due ragazzini si salvano scappando sui tetti

A Curti, in provincia di Caserta, nella notte è scoppiato un rogo in un appartamento all'ultimo. All'interno alloggiava una famiglia con otto ragazzini di nazionalità tunisino-egiziana di cui sei, alla vista delle fiamme, sono riusciti a scappare in strada, mentre altri due sono saliti sul tetto del palazzo. Qui sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco grazie all'aiuto di un'autoscala. L'intervento dei pompieri, oltre a salvare i ragazzi, ha evitato che l'incendio si propagasse anche agli edifici vicini.