Caserta, picchia brutalmente la moglie davanti alle figlie piccole e poi va a comprare le sigarette: arrestato

E’ accaduto a Piedimonte Matese. I militari avvisati dalla telefonata di un vicino di casa che ha udito la lite. La vittima ha riportato la frattura del setto nasale, ma quell’aggressione non era un caso isolato

Un uomo. 41enne, ha picchiato brutalmente la moglie davanti alle figlie piccole, colpendola con calci e pugni fino a fratturarle il naso. Poi, come se nulla fosse, è andato a comprare le sigarette ma al suo ritorno ha trovato i carabinieri sotto casa: arrestato.

La segnalazione dei vicini - La lite in famiglia è esplosa nel cuore della notte. Qualcuno, probabilmente per le urla, ha allertato il 112 e quando i carabinieri sono arrivati sul posto si sono imbattuti nel 41enne, che ha confessato loro candidamente che, poco prima, aveva avuto una discussione con la moglie. I carabinieri lo hanno allora accompagnato in casa: ad aprire la porta è stata la donna, che si è presentata con il volto visibilmente tumefatto.

Non era un episodio isolato - Nonostante la paura, la donna ha raccontato ai militari di essere stata picchiata proprio dal marito, che l'aveva presa a calci e pugni nonostante la presenza delle loro figlie, minorenni; le violenze, sia fisiche che psicologiche, secondo quanto riscontrato dai carabinieri andavano avanti da tempo. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Piedimonte Matese, dove è stata riscontrata una frattura delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni. Il 41enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A Sorrento un uomo minaccia di uccidere la moglie davanti alla figlia di 9 anni - A Massa Lubrense, nella penisola sorrentina, un uomo ha minacciato di uccidere la moglie davanti alla bambina di 9 anni. I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti ma la presenza dei militari non ha calmato l’uomo, anzi. Il 35enne, già noto alle forze dell'ordine, ha continuato a inveire nei confronti della donna minacciando di ucciderla. L’uomo è stato arrestato.