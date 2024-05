Caserta, operaio 62enne muore in un cantiere per la fibra ottica

A Cancello e Arnone, nel Casertano, un operaio di 62 anni è morto in un cantiere per la fibra ottica.

L'uomo, Raffaele Boemio, originario di Afragola e dipendente della ditta Dap di Nola, per cause in corso di accertamento è finito in una impastatrice del cemento. La salma è stata sequestrata per l'autopsia e sull'accaduto indagano i carabinieri. Boemio era prossima alla pensione, traguardo che avrebbe raggiunto solo tra qualche mese.